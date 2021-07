Durante o mês de julho, a Serasa relançará seu programa que permite renegociar dívidas por até R$ 100. Serão oferecidos mais de R$ 12 bilhões em descontos em cerca de 14 milhões de dívidas. Em 2020, 6 milhões de dívidas foram quitadas na ação, segundo informações da Serasa.

No programa, consumidores com débitos em 24 empresas parceiras de diversos segmentos poderão ter acesso a descontos de até 99%.

LEIA TAMBÉM:

>> Infiltrações, goteiras e rachaduras no imóvel de aluguel. Quem paga a conta?

>> Mulher é presa tentando roubar recém-nascido de hospital em Curitiba. Bebê seria vendido por R$ 10 mil

“Nesse momento tão difícil, acreditamos que a ação de R$ 100 é uma excelente opção para que os brasileiros negociem suas dívidas por um valor que caiba no bolso e possam retomar o acesso ao crédito”, afirma Nathalia Dirani, gerente da Serasa.

A negociação será feita de forma gratuita nos canais oficiais da Serasa, que aconselha, durante a pandemia, que os consumidores priorizem as tratativas pelos meios digitais.

Quem preferir negociar presencialmente em uma das unidades da Serasa nos Correios, deverá seguir as orientações do Ministério da Saúde e acessar o site www.correios.com.br para conferir os horários de funcionamento antes de se dirigir a uma das agências.

Canais digitais da Serasa

– Site: serasalimpanome.com.br

– App Serasa no Google Play e App Store

– WhatsApp (11) 99575-2096

– Ligação gratuita 0800 591 1222

Como fazer a negociação?

– Acesse o site da Serasa ou baixe o aplicativo no celular

– Digite o CPF e preencha um breve cadastro

– Ao entrar na plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, incluindo as dívidas que tiver

– Se quiser conhecer as condições oferecidas para pagamento, basta clicar em uma delas e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito

– Depois que escolher uma das opções de valor, é só escolher se vai ser à vista ou em parcelas e a melhor data de vencimento

– A plataforma da Serasa gera um ou mais boletos, dependendo da forma de pagamento escolhida, já com a data de vencimento correta

– O boleto poderá ser pago tanto online quanto na agência do banco ou da casa lotérica

– O consumidor também pode regularizar débitos financeiros pelo WhatsApp, através do número (11) 98870-7025

Empresas participantes

Ativos, Atlântico, Avon, BMG, Bradesco, Calcard, Casas Bahia, Claro, Colombo, Crediativos, Credsystem, Digio, Hoepers, Itapeva, Itaú, MGW, Pernambucanas, Ponto Frio, Recovery, Renner, Riachuelo, Tribanco, Vivo e Zema.