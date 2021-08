O site da empresa varejista Renner sofreu um ataque cibernético nesta quinta-feira (19) e ficou fora do ar. A invasão dos hackers afetou diretamente parte do sistema do site, segundo confirmou a empresa em comunicado.

Segundo a marca, todos os protocolos de segurança foram acionados para impedir a disseminação do ataque. Até por volta das 19h30, o site ainda seguia em manutenção.

Site da Renner fora do ar.

“A companhia usa tecnologias e padrões rígidos de segurança, e continuará aprimorando sua infraestrutura para incorporar cada vez mais protocolos de proteção de dados e sistemas. Manteremos o mercado informado de qualquer situação relevante relacionada ao ataque, e informará as autoridades competentes nos próximos dias”, revelou a empresa, em nota.

