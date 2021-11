Nesta segunda-feira (08), um dos sorteios das Loterias Caixa não aconteceu. A rodada com o resultado dos jogos iniciou às 20 horas, com sorteio das dezenas da Quina, Lotofácil e Lotomania, mas o resultado da Super Sete 167 não aconteceu.

Durante a realização dos sorteios, que acontece no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tiete, em São Paulo/SP, não houve nenhuma menção sobre o cancelamento ou desistência do sorteio da Super Sete nesta noite.

Apenas depois dos procedimentos finais dos sorteios anteriores, que o locutor informou que não foi possível iniciar os procedimentos do sorteio da modalidade Super Sete devido a problemas operacionais. Mesmo assim, o locutor explicou às 20h40 que o sorteio seria realizado mesmo com atraso, o que não aconteceu. Minutos depois, a live realizada via YouTube foi encerrada.

