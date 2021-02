Acumulado há 13 sorteios, o Super Sete pode pagar nesta quarta-feira (24) o prêmio de R$ 1,9 milhão pelo concurso 57. O prêmio pode ser o terceiro maior já pago pela modalidade lançada em setembro de 2020. O primeiro foi sorteado em 18 de novembro de 2020 e pagou R$ 5,8 milhões, enquanto o segundo maior prêmio, também para apenas um apostador, pagou R$ 2,2 milhões em 11 de dezembro de 2020. Você pode acompanhar o sorteio aqui na Tribuna, a partir das 15h.

+Viu essa? Mega Sena sorteia nesta quarta-feira o meio prêmio do ano: R$ 42 milhões

Os sorteios do Super Sete acontecem às 15h, nas segundas, quartas e sextas-feiras. Assim, os ganhadores já conseguem resgatar as apostas premiadas no mesmo dia, em caso de contemplação. As vendas de cada concurso se encerram no dia do sorteio às 14h, e logo após cinco minutos começa a captação do concurso seguinte.

Como funciona o Super Sete?

O jogo Super Sete tem o mote “colunas”, em que o apostador marca, no mínimo, 1 número em cada uma das 7 colunas e no máximo 3 por coluna. Ganha prêmios quem acertar de três a sete colunas. O valor de cada aposta simples é R$ 2,50.