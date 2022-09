Foi por pouco! Faltou uma simples dezena para que três apostadores de Curitiba levassem o prêmio máximo da Mega Sena 2518, sorteada na noite deste sábado (10). Como ninguém acertou, a bolada para o próximo sorteio, que acontece nesta quarta-feira (13), saltou para R$ 75 milhões. Além das apostas de Curitiba, outras três apostas do Paraná ficaram na quina da Mega Sena 2518. Cada uma destas apostas simples que acertaram cinco dezenas faturou R$ 39,5 mil.

+Viu essa? Lotofácil da Independência sai pra Curitiba: um bolão e uma aposta simples ganham fatia milionária

Das seis apostas feitas no Paraná que faturaram a quina, quatro eram simples e duas bolão. As simples, que faturaram R$ 39,5 mil, foram feitas em Curitiba (RM Loterias, Rede da Sorte Loterias e Mada da Sorte), Apucarana (Lotérica do Ze LTDA) e Cascavel (Lotérica Cascavel). Além destas, outros dois bolões faturaram R$ 118 mil cada. Foram feitos em Foz do Iguaçu (Lotérica Iguaçu com 13 cotas) e Arapongas (Lotérica Mega da Sorte com 17 cotas).

Como retirar o prêmio da Mega Sena?

Para prêmios de até R$ 1903,98, o ganhador pode ir até uma casa lotérica. Acima disso, só nas agências da Caixa. Acima de R$ 10 mil, com horário agendado e prazo de dois dias. Apostar na Mega Sena é muito fácil, já que com apenas R$ 4,5 você já pode concorrer a prêmios milionários. As apostas podem ser feitas nas lotéricas, internet banking da Caixa e Portal Loterias Online.

R$ 75 milhões na Mega Sena 2519

Como Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena deste sábado, a bolada para o próximo sábado saltou para R$ 75 milhões.

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega-Sena é possível ganhar prêmios ao acertar 4, 5 ou 6 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, você deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50.