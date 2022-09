Foi por pouco, por apenas uma dezena, que três apostadores de Curitiba deixaram de faturar a bolada de R$ 75 milhões que estava acumulada na Mega Sena 2519, sorteada na noite desta terça-feira (14). Como ficaram na quina da Mega Sena, cada uma das apostas faturou o “prêmio de consolação” de R$46,9 mil. A Mega Sena acumulou e promete pagar, nesta quinta-feira (15), a bolada de R$ 110 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas.

+Loterias! Veja os resultados mais recentes das loterias!

Foram três apostas simples, de apenas seis números, que ficaram no quase da Mega Sena em Curitiba. Elas foram feitas em três locais diferentes: Alpha Loterias, Loterias Trevo do Tarumã e outra por canal eletrônico da Caixa. Cada uma delas faturou a bolada de R$ 46 mil.

Além destes três jogos, o Paraná teve ainda outras quatro apostas que ficaram no quase nesta terça-feira. Foram duas apostas simples feitas em Maringá (canal eletrônico) e outra em Toledo (Poli Loterias) e as outras duas foram bolão. Um é de Santa Terezina do Itaipu (Zebra da Sorte, num bolão com 17 cotas) e outra em Toledo (Lotérica Parigot, num bolão de 8 números com 3 participantes).

Mega Sena 2520

O próximo sorteio da Mega Sena será nesta quinta-feira (15) e tem como prêmio a bolada de R$ 110 milhões para quem acertar as seis dezenas que serão sorteadas.

Como jogar na Mega Sena?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para jogar é preciso marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50