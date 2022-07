O Twitter apresenta instabilidade na manhã desta quinta-feira (14). Quem tentou acessar a rede social seja via app ou pela web, se deparou com mensagens que diziam que “não foi possível recuperar os tuítes no momento”.

O site DownDetector, que rastreia interrupções agrupando relatórios de status de uma série de fontes, incluindo erros enviados pelo usuário em sua plataforma, começou a registrar alta de reclamações por volta das 9h10 (horário de Brasília).

Usuários em outros países, incluindo Reino Unido, México e Itália, também relataram que a rede social não está funcionando.