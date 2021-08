Milhares de usuários brasileiros do Twitter reclamaram no início da noite desta quarta-feira de queda na rede social. Alguns relataram problemas em acessar o site via computador e também pelo aplicativo. Os problemas foram observados com mais frequência em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e na Colombia.

O site DownDetector acusou o início dos relatos de problemas por volta das 18h15. No ápice do problema, ainda não identificado, mais de 1200 relatos foram enviados ao site às 19h, conforme mostra a imagem.

Alguns usuários, no entanto, não foram impactados pelo problema, apesar de reclamarem de lentidão.