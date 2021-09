Quem saber como apostar na Lotofácil da Independência? O sorteio, que acontece às 20 horas, tem prêmio de R$ 150 milhões. Os apostadores conseguem jogar na Lotofácil da Independência 2021 até o início da noite deste sábado (11), dia do sorteio. A comercialização será feita até às 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas e nos canais eletrônicos: aplicativo Loterias Caixa e site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Os volantes da Lotofácil da Independência 2021 são personalizados com bandeiras do Brasil. Já nos canais eletrônicos, os jogadores podem acessar a página do concurso especial no menu do site.

LEIA TAMBÉM:

>> Lotofácil da Independência: veja o que é possível fazer com R$ 150 milhões

>> Pequeno Cotolengo volta com tradicional churrasco neste domingo. Kits são limitados!

Bolão da Lotofácil de independência

O bolão é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Lotofácil os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,00, sendo possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 8 cotas (para apostas compostas por 15 números) ou mínimo de 2 e máximo de 25 (para apostas compostas por 16 números) ou mínimo de 2 e máximo de 30 (para apostas compostas por 17 números) ou mínimo de 2 e máximo de 35 (para apostas compostas por 18 números) ou mínimo de 2 e máximo de 70 (para apostas compostas por 19 números) ou mínimo de 2 e máximo de 100 (para apostas compostas por 20 números).

Web Stories