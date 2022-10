Um brasileiro, morador de São Paulo, acertou as seis dezenas do concurso 2534 da Mega-Sena e ficou o prêmio de R$ 131.566,946,59. Mas tem um monte de gente no Paraná rindo à toa também, afinal dez apostas paranaenses foram premiadas com cinco acertos e cada uma delas ficará com R$ 53.823,63. Em Curitiba, três apostadores marcaram a “quina da Mega”.

+ Veja o resultado das loterias deste sábado (29)

As apostas premiadas com a faixa dos cinco acertos em Curitiba no concurso 2534 da Mega-Sena foram feitas na Arca da Sorte Loterias (que fica no Centro, na rua Conselheiro Laurindo), Loterias Capital (são 3 em Curitiba) e Loterias São Braz.

Pelo interior, dois bolões acertaram com apostas de sete dezenas e vão levar o prêmio dobrado (cidades de Assai e Paranaguá). Também acertaram cinco números apostas feitas em Campo Mourão, Florida, Itapejara D’Oeste, Londrina e Terra Roxa.

No próximo sorteio, por se tratar de um concurso de final “5” o prêmio da Mega-Sena será interessante. A estimativa é de que o prêmio seja de R$ 43 milhões. As apostas devem ser feitas até as 19h da quinta-feira (3), já que quarta é feriado e não tem sorteios.