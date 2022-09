Você já imaginou por uma de suas mãos numa bolada de R$ 125 milhões, mas no final ficar no “quase”? Pois é, foi essa a sensação para duas apostas de Curitiba e outras seis de cidades paranaenses após o sorteio do concurso 2521 da Mega-Sena, que foi sorteado neste sábado (18) – veja os números aqui. Estas sete apostas marcaram 5 acertos e por pouco não transformaram um morador do Paraná em milionário. Mas eles não ficaram sem nada.

Cada uma destas apostas (e as outras 182 ganhadoras) vão levar pra casa um prêmio de R$ 42.084,88. Este é o prêmio para os acertadores de cinco dezenas do sorteio da Mega-Sena 2521. Outros 12.204 apostas ganharam R$ 931,08 na “quadra”.

Uma das apostas de Curitiba foi feit apelo internet banking, mas outra foi presencial, na lotérica Pirâmide da Sorte, que fica dentro do Carrefour do bairro Parolin. Os outros sortudos paranaenses fizeram suas apostas nas cidades de Pinhais e São José dos Pinhais, na região Metropolitana de Curitiba, em Farol e Guairaça, no Noroeste do estado, Ponta Grossa, nos Campos Gerais, e União da Vitória, no Sul do Paraná.

Na próxima quarta-feira a Caixa realiza o sorteio do concurso 2522 e o prêmio estimado está em R$ 150 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h de quarta-feira (21) em qualquer unidade lotérica ou pela internet, no internet banking da Caixa e Portal Loterias Online.