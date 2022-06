Faltou pouco, mas muito pouco, para que oito paranaenses metessem a mão nos quase R$ 120 milhões sorteados pela Mega-Sena 2486. No sorteio realizado nesta terça-feira, primeiro de três na Mega Semana Milionária da Caixa, oito apostas feitas em cidades do Paraná marcaram cinco acertos. Quem acertou seis números e ficou com toda essa dinheirama é de Blumenau, Santa Catarina.

Duas das apostas foram feitas em lotéricas da Grande Curitiba: uma em São José dos Pinhais, na região metropolitana, e outra na capital, no Bacacheri, na Loterias Canadá, na Avenida Paraná, anexo ao Supermercado Big.

Os demais “quase milionários” paranaenses são de Cascavel, Guarapuava, Londrina, Marialva e Medianeira (que tá com fama de pé quente, pois foram dos prêmios de cinco dezenas). Cada um vai levar R$ 27.876,31 para casa.

