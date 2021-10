O Centro Universitário Internacional Uninter e o Futebol Clube do Porto acabam de fechar uma parceria inédita para oferecer aos estudantes brasileiros o melhor do ensino a distância na área desportiva. A assinatura do contrato foi feita nesta sexta-feira (29), na cidade do Porto, entre o presidente do clube português, José Nuno Pinto da Costa, e Mario Henrique Thomé, diretor de Marketing e Captação do Grupo Uninter.

A instituição brasileira é a primeira a ter um clube de futebol internacional como parceiro educacional. A união das duas marcas aproveita a experiência e o pioneirismo da Uninter em educação a distância e o conhecimento do Porto em gestão e treino esportivo.

+ Veja mais: Conhecida do Paraná, LA Sports conquistou dois acessos com o Juventude

Todo o conteúdo será gravado e ministrado por profissionais do FC Porto Football Science Institute, um projeto de formação do clube português que reúne conhecimento científico e empírico, alcançado por meio da experiência dos colaboradores do time.

O primeiro curso previsto com a parceria será a pós-graduação em Gestão Executiva no Futebol. Seu lançamento para o todo o Brasil será a partir do ano que vem, mas o conteúdo começa a ser produzido a partir das próximas semanas.

A Uninter possui cerca de 400 cursos de pós-graduação em seu portfólio, mas, segundo o diretor de Marketing e Captação, sentia falta de um curso de alto desempenho, que auxiliasse o desenvolvimento do futebol brasileiro.

A aproximação entre o FC do Porto e a rede de ensino foi realizada pela agência OpusMúltipla e seu cliente Campione, especialista em metodologias esportivas. A OpusMúltipla cuida da comunicação e gestão da marca do Porto no Brasil e atende a Uninter.

“Identificamos a demanda por uma maior profissionalização na gestão do futebol brasileiro. E essa parceria inovadora entre duas marcas fortes em seus segmentos, gerando negócios e conhecimento, tem o potencial de contribuir para a transformação futura do esporte”, diz Rodrigo Havro Rodrigues, CEO da OpúsMultipla.

+ Veja também: Curitiba ganha novo hospital do SUS que promete atender 7 mil consultas ao mês

O presidente do Futebol Clube do Porto, José Nuno Pinto Costa ressaltou a importância do acordo. “Essa parceria é muito importante para o nosso posicionamento no mercado brasileiro e para podermos, em conjunto, melhorar e proporcionar aprendizagem esportiva de qualidade a milhares de pessoas”, disse.

Mario Henrique Thomé, diretor de Marketing e Captação do Grupo Uninter, explicou que a instituição é um dos maiores centros universitários do Brasil e considerou o FC Porto o parceiro perfeito para levar esse conhecimento europeu ao Brasil. “Primeiro, escolhemos o Porto pela língua, que é nativa do Brasil e isso ajuda muito o entendimento do conteúdo por parte dos alunos, mas também escolhemos pelo know-how, que forma atletas e tem capacidade de gerir pessoas com excelência”, diz Thomé.

FC Porto

O Futebol Clube do Porto está vinculado à Universidade do Porto, que foi eleita uma das cinco melhores instituições de ensino e pesquisa do mundo na área desportiva. É reconhecido como um dos principais times formadores de atletas do planeta, sendo o único time de futebol da atualidade a ter o certificado de qualidade ISO 9001 na gestão e operacionalização de escolas de futebol e eventos.

+ Veja também: Athletico terá a temporada com maior número de jogos da sua história

Além disso, O FC Porto é um dos clubes com maior número de participações na Champions League, com duas conquistas e duas taças intercontinentais (1987 e 2004). Em 2019, foi vencedor da Youth League (Champions League Sub19), demonstrando todo o seu potencial na formação de jovens jogadores.

Com uma ampla estrutura profissional, possui mais de 600 colaboradores e é um dos mais emblemáticos clubes da Europa.

Avanço na internacionalização

A parceria com o Futebol Clube do Porto é um novo marco no processo de internacionalização da Uninter. Além dos mais de 700 polos de norte a sul do Brasil, a marca possui 12 polos no exterior, sendo nove nos Estados Unidos, dois na Europa, incluindo Portugal, e um na Ásia. Uma das estratégias do processo de internacionalização é ampliar o número de polos para oferecer educação à distância de qualidade aos brasileiros que vivem no exterior.