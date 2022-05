Usuários do Instagram estão reclamando de instabilidade na rede social nesta quinta-feira (26), desde o início da tarde. O site Downdetector, que reúne esses relatos de instabilidade, registrou cerca de 580 notificações por volta das 13h40. Nos Estados Unidos, houve mais de 6.700 reclamações durante o mesmo período.

Pelo Twitter, usuários do Instagram tem reclamado de uma falha que tem impedido o uso de filtros nos stories. O erro aparecia com a seguinte mensagem: “Não é possível usar este efeito no seu dispositivo”.

Por causa da falha no uso dos filtros, vários internautas brincaram ao ameaçar que voltariam a usar o Snapchat para poder voltar a usar filtros nas fotos novamente.

pessimo dia para nós feios



o instagram vai tira os filtro



eu nunca mais apareço lá



meu perfil vai vira um monstro do playcenter — brino (@Brunozor) May 26, 2022

O pessoal depois de saber que o Instagram está sem filtro,indo embora pro snapchat pic.twitter.com/YdTj2McRcE — Terezå💜💤 (@TerezaCF05) May 26, 2022

O Instagram tirou os filtros. As pessoas postando foto nos stories a partir de agora pic.twitter.com/mipxbEdZqC — Wellington Oliveira (@well_author) May 26, 2022

