A Petrobras enviou um ofício ao governo brasileiro formalizando o alerta de que pode ocorrer um desabastecimento de diesel no país a partir do terceiro trimestre deste ano. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, o aviso já teria sido feito de maneira informal, mas agora foi oficializado com a apresentação de dados.

O risco de escassez do combustível tem sido usado como justificativa para os reajustes nos preços promovidos pela estatal brasileira. Justamente o terceiro semestre é o período de maior demanda pelo diesel no país em razão do escoamento da safra de grãos.

No último aumento do diesel anunciado no dia 9 de maio, a Petrobras alegou uma redução da oferta do combustível no mercado global, cujo estoque estaria reduzido e abaixo das mínimas sazonais dos últimos cinco anos nas principais regiões fornecedoras.

“Importante reforçar que nossas refinarias já estão operando próximo do seu nível máximo (fator de utilização de 93% no início de maio), considerando as condições adequadas de segurança e de rentabilidade, e que o refino nacional não tem capacidade para atender toda a demanda do país. Dessa forma, cerca de 30% do consumo brasileiro de diesel é atendido por outros refinadores ou importadores. Isso significa que o equilíbrio de preços com o mercado é condição necessária para o adequado suprimento de toda a demanda”, alertou a petroleira na ocasião.

