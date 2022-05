Amigos, familiares e seguidores do influenciador digital curitibano Jesse Koz, de 29 anos, que morreu, junto com seu fiel escudeiro, o Golden Retriever Shurastey, após um grave acidente no Oregon, Estados Unidos, estão fazendo uma vaquinha virtual para ajudar nos custos do translado dos corpos de Jesse e do seu cachorro ao Brasil. Ambos viajavam de Fusca pelos Estados Unidos, transmitindo as aventuras da viagem por meio do canal do Youtube Shurastey or Shuraigow? O objetivo deles era chegar ao Alasca de Fusca.

“Precisamos da ajuda de todos para levar o Jesse e o Shurastey de volta pra casa. Eles merecem a despedida mais linda que só nos podemos dar. Segue as informações na publicação”, diz a postagem do canal EnjoytripBr. Na noite desta terça-feira o objetivo foi atingido e agora o foco é trazer os dois pra casa.

O objetivo era arrecadar R$ 120 mil para trazer os corpos de Jesse e Shurastey ao Brasil. O casal responsável pela vaquinha estava junto o acidente ocorreu e precisa de ajuda já que os custos deste tipo de operação são altíssimos.

O acidente de Jesse e Shurastay

Segundo o portal Foz 12 Oregon, dos Estados Unidos, Jesse perdeu o controle do fusca ao tentar desviar de um trânsito lento repentino na Highway 199. Ele perdeu o controle do fusca, cruzou a pista contrária e bateu de frente contra um outro carro que vinha no sentido contrário.

Estreias Stranger Things 4 mais filmes e séries chegam nesta semana; confira! Quanto Mais Vida, Melhor Paula tenta se acertar com Flávia Pantanal Gustavo se desespera com a morte de Madeleine Destaque da semana Tudo sobre o polêmico filme de terror “A Médium”