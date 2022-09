Um prêmio de Mega da Virada no final de setembro? É essa a previsão da Caixa Econômica Federal para o sorteio do concurso 2524 da Mega-Sena, que corre nesta quarta-feira (28), e tem prêmio estimado de R$ 200 milhões. É muito dinheiro de uma vez só. Pra te ajudar, que tal umas informações e dicas para montar aquele jogo “matador”, que vai te colocar mais perto desta bolada? Por exemplo, você sabe quais foram os números que mais foram sorteados até hoje? E os que menos saíram?

Se vai dar certo ou não, depende da sua sorte. Mas se der, não esquece da gente 🙂

Primeiro vale lembrar que Curitiba é uma das cidades mais sortudas do Brasil. Neste conteúdo você pode ver todos os prêmios milionários que já vieram para cá, entre eles dois com valores acima dos R$ 100 milhões. Além disso, em praticamente todos os concursos têm apostas daqui “raspando” o prêmio milionário e levando alguns milhares de reais com cinco acertos.

Bem, vamos ao que interessa. Veja a seguir a lista dos números que mais foram sorteados em toda a história da Mega-Sena.

Dezena Quantidade de vezes que foi sorteada 53 290 10 288 05 278 42 276 37 273 33 272 04 270 23 270 41 270 30 266

Tá… mas você é teimoso, tem aquele número preferido que não está na lista e gosta de apostar em uns azarões de vez em quando? Então a seguir vai a lista dos números que menos foram sorteados desde 1996, primeiro concurso da Mega-Sena.

Dezena Quantidade de vezes que foi sorteada 26 208 55 215 21 217 15 221 22 224 48 232 03 234 09 236 31 237 14 237

Não é querer agourar as apostas de vocês, mas se ninguém acertar os números do concurso 2524 desta quarta-feira, no sábado que vem (dia 1º de outubro) o concurso 2525 da Mega-Sena tem final “5” e o prêmio será ainda maior, podendo chegar a R$ 230 milhões (ou até mais).

A aposta simples na Mega custa R$ 4,50. Os jogos podem ser feitos até as 19h de quarta nas casas lotéricas ou pelo portal Loterias Online.