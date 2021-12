O sonho de se tornar milionário pela Mega da Virada deixa os apostadores atentos a qualquer detalhe que possa levar ao prêmio deste ano do maior sorteio das loterias, a Mega da Vira, estimada em R$ 350 milhões. E por acaso, você sabe quais são os números mais sorteados na história da Mega da Virada?

Levando em conta todos os sorteios da Mega da Virada, desde 2009, quando ele foi criado, o número 10 é o que está entre os números mais sorteados. Foram quatro vezes, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Logo atrás, um empate técnico entre os números 03, 05, 20 e 36, todos eles sorteados por três vezes ao longo destes 12 anos.

Outras 16 dezenas já estão entre os números mais sorteados duas vezes – 02, 11, 17, 18, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 51, 53, 56 e 58. Partindo dessa estratégia, 16 dezenas nunca saíram no concurso do fim do ano. São elas: 07, 08, 09, 13, 15, 19, 21, 23, 26, 28, 39, 44, 48, 54, 59 e 60.

Chances

A chance de ganhar em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Segundo a Caixa, para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa. O valor simples da Mega da Virada é o mesmo da Mega-Sena regular: R$ 4,50.

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 17h da sexta-feira (31) nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Online e pelo app Loterias Caixa, disponível nas plataformas Android e iOS. Clientes da Caixa podem fazer suas apostas pelo aplicativo do banco.

