O influenciador brasileiro Jesse Koz, 29 anos, que era curitibano e morreu de fusca nos Estados Unidos com seu cão Shurastey, a caminho do Alasca, está sendo velado desde as 11h desta segunda-feira (6) em Balneário Camboriú, Santa Catarina, cidade onde morava. A cerimônia tem transmissão ao vivo pelo Youtube, terá homenagem com revoada de pombos e a presença de cães de diversas raças.

O jovem morreu no dia 23 de maio em uma rodovia nos Estados Unidos, próximo da cidade de Selma, no estado norte-americano do Oregon.

+ Leia mais: Obras da Sanepar vão deixar milhares de curitibanos e são-joseenses sem sem água

As cinzas do cão Shurastey que morreu junto no acidente de trânsito só devem chegar ao Brasil em outro momento. O retriever de 6 anos teve os restos mortais cremados no dia 26 de maio. Não há data confirmada para as cinzas chegarem a Santa Catarina.

O velório de Jesse Koz ocorre no Crematório Vaticano, próximo da rodovia BR-101. A previsão é de que a cerimônia siga até as 18h, quando o corpo do brasileiro será cremado.

Viagem da dupla

A viagem de Koz e Shurastey com o fusca 1978 em direção ao Alasca era seguida por mais de 400 mil seguidores nas redes sociais. No Instagram, o perfil passou de 1,5 milhões de seguidores após o acidente fatal.

O acidente ocorreu na manhã de segunda-feira, 23 de maio de 2022. Segundo a Polícia do Oregon, por volta das 10h29, os soldados foram chamados para um acidente no quilômetro 19 da Hwy 199, perto de Selma.

LEIA MAIS:

>> Festa junina em Curitiba! Regionais terão arraiá, dança e comidas típicas; veja as datas

>> Quer ajuda para montar um negócio? Curso seleciona 40 pessoas pra consultoria

O casal Diego Strutz e Roana Petri Celeste acompanhava, em outro veículo, Koz e Shurastey no trecho final da jornada. De acordo com Roana, o influenciador não conseguiu frear a tempo quando um carro parou na rodovia para fazer uma conversão à esquerda.

Em nota ao g1 SC, a autoridade norte-americana disse que o motorista do outro veículo, um Ford Escape, ficou ferido e foi levado ao hospital. Uma criança de 2 anos não se feriu.

Estreias da semana Última temporada de “Peaky Blinders” chega nesta semana; confira a lista! Além da Ilusão Matias afirma que irá atirar em Rafael Pantanal Juma ameaça atirar em José Lucas Destaque da semana Conheça as curiosidades sobre “Stranger Things 4”