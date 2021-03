Com o objetivo de auxiliar no combate à transmissão do novo coronavírus, a startup paulistana Clude passou a oferecer consultas médicas na modalidade virtual para pessoas que estiverem com sintomas do Covid-19. Durante o mês de março, a primeira consulta de qualquer paciente utilizando o serviço será gratuita e completa, como na modalidade presencial.

Caso julguem necessário, os médicos da Clude farão pedidos de exames e receitas médicas, assim como o encaminhamento para outros procedimentos presenciais. De acordo com Marcio Mantovani, sócio da empresa, o serviço é uma primeira triagem para evitar o deslocamento das pessoas em um período crítico da pandemia. “Queremos contribuir para a segurança do ambiente e dos pacientes, oferecendo o melhor que temos em diagnóstico à distância”, afirma.

Para solicitar a consulta gratuita não é necessário plano de saúde; basta se cadastrar no site da Clude e agendar um horário.