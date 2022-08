O ciclone extratropical que está no Oceano Atlântico, próximo da costa do Paraná e de Santa Catarina, está provocando estragos preocupantes em diversas cidades. Vídeos e fotos que chegam via WhatsApp a todo momento mostram o rastro de destruição deixado pelos ventos fortes que castigam especialmente os municípios litorâneos. Em Porto Belo, Santa Catarina, um grande outdoor caiu sobre a rodovia e quase provocou uma tragédia.

Um dos vídeos mostra, inclusive, uma tromba d’água assustadora. Segundo informações não confirmada, teria sido filmado na Baía de Guaratuba, mas ainda não há confirmação. É provável que tenha sido registrado também em Santa Catarina.