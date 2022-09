A Mega-Sena é a loteria mais famosa do Brasil. Seus prêmios milionários estão no imaginário dos brasileiros que apostam semanalmente de olho naquelas montanhas de dinheiro que mudariam suas vidas. Você sabia que Curitiba e o Paraná têm ótima sorte com prêmios da Mega? A capital, por exemplo, fica atrás apenas da cidade de São Paulo no ranking das cidades mais sortudas do Brasil, segundo dados divulgados pela Caixa a partir de 2018.

E vamos mais longe ainda. Você sabia que o primeiro prêmio da Mega veio para o Paraná?

+ Loterias: Saiba tudo sobre as modalidades lotéricas e veja os resultados

Nesta quinta-feira, a Mega-Sena concurso 2520 pode pagar ao acertador das seus dezenas sorteadas um prêmio de R$ 110 milhões e para participar os apostadores precisam procurar uma casa lotérica ou acessar o Portal Loterias Online da Caixa até as 19h de quinta. A aposta simples custa 4,50, mas quantos mais números escolher, mais chances você tem de ganhar.

A Mega-Sena teve seu primeiro sorteio no dia 11 de março de 1996. Os números sorteados na ocasião foram: 04, 05, 30, 33, 41, 52, mas ninguém acertou as seis dezenas, ficando o prêmio acumulado para o sorteio seguinte. Uma semana depois, no dia 18 de março de 1996, uma aposta do Paraná (na época a Caixa não divulgava a cidade dos ganhadores) levou R$ R$ 2.307.162,00, inaugurando a fama paranaenses de pé quente na Mega Sena.

+ Veja todos os resultados dos jogos desta quarta-feira (14/09)

De lá para cá foram dezenas de prêmios principais mandados para o estado. Curitiba, por óbvio, se destaca entre os ganhadores. Segundo levantamento feito pela Tribuna, 22 prêmios foram pagos para apostas feitas na capital, isso sem considerar os 17 prêmios que a Caixa identifica apenas o estado ganhador, no caso, Paraná.

Veja a seguir a lista de todos os ganhadores da Mega-Sena que apostaram no Paraná, inclusive os de Curitiba. Chama a atenção que por mais uma vez a sorte sorriu para os curitibanos em curtos espaços de tempo, inclusive com dois prêmios maiores do que R$ 100 milhões (concursos 2262 e 2015). Londrina é a cidade que mais teve acertadores após a capital: cinco.

Ganhadores da Mega-Sena do Paraná

CIDADE (CONCURSO) PRÊMIO Morretes (2510) R$ 6.670.155,67 Curitiba (2410) R$ 12.503.139,64 Curitiba (2349) R$ 2.780.964,58 Curitiba (2262) R$ 101.195.308,30 Londrina (2193) R$ 5.698.505,42 Curitiba (2168) R$ 8.177.021,67 Campo Mourão (2110) R$ 5.818.007,36 Curitiba (2110) R$ 5.818.007,36 Curitiba (2091) R$ 20.024.894,84 Primeiro de Maio (2045) R$ 29.066.470,84 Curitiba (2023) R$ 29.864.355,95 Curitiba (2015) R$ 104.545.829,37 Curitiba (2004) R$ 4.095.573,45 Rio Azul (2000) R$ 18.042.279,04 São João do Triunfo (2000) R$ 18.042.279,04 Curitiba (1982) R$ 20.777.195,15 Curitiba (1957) R$ 51.557.331,87 Boa Esperança (1935) R$ 20.928.347,70 Curitiba (1796) R$ 23.818.040,93 Curitiba (1741) R$ 31.114.779,74 Guaíra (1738) R$ 38.615.395,78 Maringá (1713) R$ 31.598.692,07 Toledo (1694) R$ 46.904.093,93 Curitiba (1679) R$ 5.548.048,14 Guaraniaçu (1662) R$ 4.077.429,91 Cianorte (1655) R$ 67.657.559,48 Curitiba (1634) R$ 7.065.301,82 Floresta (1618) R$ 3.400.793,67 Loanda (1599) R$ 11.882.469,39 Curitiba (1596) R$ 2.826.993,10 Curitiba (1560) R$ 56.169.465,02 Palotina (1560) R$ 56.169.465,02 Londrina (1549) R$ 5.772.796,80 Campina Grande do Sul (1529) R$ 8.144.582,40 Toledo (1514) R$ 14.061.405,08 Ponta Grossa (1510) R$ 22.933.056,04 Londrina (1486) R$ 37.137.524,71 Araucária (1411) R$ 21.505.646,36 Curitiba (1405) R$ 27.622.910,73 Curitiba (1399) R$ 19.136.470,53 Londrina (1384) R$ 4.030.007,03 Foz do Iguaçu (1375) R$ 7.822.077,02 Morretes (1368) R$ 4.873.830,43 Curitiba (1346) R$ 24.409.476,19 Mandaguari (1298) R$ 9.047.534,60 São José dos Pinhais (1276) R$ 35.704.303,03 Pinhais (1245) R$ 48.598.800,01 Carlópolis (1190) R$ 9.806.336,06 Tupassi (1169) R$ 46.206.248,49 Curitiba (1110) R$ 12.343.077,59 Terra Roxa (1105) R$ 21.878.202,24 Londrina (1086) R$ 13.904.065,20 Curitiba (1060) R$ 8.287.163,48 Paraná (858) R$ 8.889.537,74 Paraná (740) R$ 26.132.814,65 Paraná (657) R$ 11.354.235,39 Paraná (631) R$ 10.579.247,17 Paraná (555) R$ 23.810.057,19 Paraná (543) R$ 1.836.749,58 Paraná (500) R$ 9.394.248,83 Paraná (430) R$ 14.410.708,81 Paraná (343) R$ 9.937.283,03 Paraná (315) R$ 13.675.105,67 Paraná (298) R$ 2.994.572,21 Paraná (294) R$ 7.696.680,33 Paraná (284) R$ 901.884,48 Paraná (281) R$ 22.414.093,50 Paraná (218) R$ 1.878.255,09 Paraná (213) R$ 7.089.194,54 Paraná (159) R$ 2.038.170,67 Paraná (02) R$ 2.307.162,23