O sistema de ensino SAE Digital lançou a websérie Missão Enem. Com uma temporada de 40 episódios e disponibilizada gratuitamente aos interessados, a produção conta com um time de professores especialistas em preparação para o exame, que irão desvendar os principais questionamentos e mistérios do Enem – atualmente uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil.

A websérie será veiculada no canal do sistema de ensino no YouTube e poderá ser acessada por todos os estudantes do Brasil. Os vídeos contam com uma produção totalmente dinâmica e trazem resoluções comentadas das questões mais cobradas do Enem nos últimos anos. Além disso, a série também contará com dicas incríveis e tudo o que os alunos precisam saber sobre a prova. Mais próximo a data do exame, o SAE Digital também irá disponibilizar aulões de véspera especiais aos estudantes e a cobertura ao vivo da resolução comentada das provas.

Para Wagner Aparecido Rosa, Coordenador da Assessoria Pedagógica do SAE Digital, criar programas que interagem e auxiliam os alunos nesse período em que as aulas estão em sistema híbrido é uma forma de encorajá-los para não deixar de prestar um dos exames mais importantes da educação brasileira. “Esse é o momento de nós educadores nos unirmos e criarmos ferramentas que possam auxiliar os jovens. Por isso, pensamos nesta produção que irá contar com um time de professores experientes no exame e, com isso, ajudar na preparação dos alunos de uma forma eficiente”, explica.

Quando?

A websérie entrará no ar na primeira semana de julho, aproveitando a carona do início das inscrições do Enem, que se estende até o dia 14 de julho. Na programação, serão dois episódios por semana, com dicas e resoluções comentadas de questões do Enem. Para assistir basta acessar o link.