O WhatsApp anunciou que vai reforçar a segurança do aplicativo para quem acessa via desktop com a opção de desbloqueio biométrico.

A atualização adiciona uma camada de segurança à ferramenta, já que o procedimento requisita mais informações do usuário, como a digital ou o rosto, o que dificulta o acesso por terceiros.

Com a função ativada via aplicativo, quem acessar a versão web terá que fazer desbloqueio por reconhecimento facial ou pela impressão digital, seguido da leitura do QR Code.

A possibilidade de usar esse tipo de bloqueio fica a critério do usuário, informou a empresa, assim como já ocorre hoje com a autenticação em duas etapas.

Segundo o WhatsApp, a atualização entra em vigor nas próximas semanas.

Para quem usa Android, a função poderá ser ativada tocando em “conectar um aparelho”, e aparecerá na tela as instruções de desbloqueio usando biometria.

Para quem usa iPhone, a função será ativada também em “conectar aparelho”. Para os usuários com iOS 14 e posterior, será preciso usar o Touch ID ou o Face ID para desbloquear o WhatsApp.

Até agora, o acesso ao WhatsApp web é feito apenas via escaneamento de um QR Code, seguida pelo envio de uma notificação quando ocorre um login com o número do usuário. Para deslogar, basta clicar em “desconectar” na seção “WhatsApp Web/Computador” no app.