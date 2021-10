Usuários do WhatsApp perceberam uma queda no aplicativo de mensagens por volta das 12h35 desta segunda-feira (04). Ainda não há, porém confirmação ou uma explicação oficial da falha no app. O WhatsApp caiu tanto no app do celular quanto na versão WhatsApp Web.

Logo que a falha começou a ser percebida, o Twitter registrou a trend “WhatsApp” como líder. Facebook e Instagram também ficou fora do ar. O WhatsApp caiu por volta das 12h.

A falha foi constatada também fora do Brasil, pois há tweets sobre a queda das redes sociais em várias línguas. Além do Brasil, usuários de Portugal, Reino Unido, Índia e Estados Unidos também reclamam de instabilidade.

Segundo o site Downdetector, que monitora instabilidades em sites e aplicativos, houve um pico de registros pouco depois das 12h.

Mais informações em instantes!

