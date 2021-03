WhatsApp, Instagram e Facebook, todas plataformas do mesmo grupo, apresentaram instabilidade no início da tarde desta sexta-feira (19). Os problemas de acesso por usuários começaram a ser relatados por volta das 14h, de acordo com o site DownDetector, em várias regiões do Brasil. Por volta das 15h, começaram a normalizar.

Houve reclamação em outros países da América Latina. Os registros foram de “falha geral”, o que indica dificuldade para acessar o aplicativo e enviar mensagens.

Procurado, o Facebook ainda não respondeu o motivo da queda.

Por volta das 14h35, mais de 58.000 pessoas haviam registrado algum tipo de dificuldade para acessar o WhatsApp. A versão web, para computadores, também ficou indisponível. Após as 14h40, as reclamações começaram a diminuir. Na rede social Twitter, o tópico logo virou um dos mais comentados.