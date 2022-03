A dona de uma loja no Shopping Palladium está à procura de um cliente. No último dia 3 de março, ela atendeu um jovem chamado Vinícius, que foi até a loja com seu irmãozinho, e comprou um ukelele (instrumento musical). O problema é que o jovem pagou pelo seu produto e foi embora, mas deixou para trás uma sacola de outra loja. A partir dali, ela começou uma saga para encontrar o rapaz.

+ Leia mais: Ministério Público abre investigação contra aumento do etanol em Curitiba

Ela foi até a loja em que ele havia estado antes e perguntou por ele, mas os atendentes só conseguiram ajudar fornecendo-lhe o primeiro nome (Vinícius) e o CPF do cliente. E mais nada. Sem ter a quem recorrer, ela postou uma mensagem no perfil do Facebook Não recomendo / Recomendo Curitiba para tentar encontrar o Vinícus. Leia abaixo!

“Boa tarde, No dia 03/03 um rapaz e seu irmãozinho estiveram em minha loja no Shopping Palladium (compraram um Ukulele comigo) e esqueceram a sacolinha da Prata Fina e não voltaram buscar…Fui até a Prata Fina e a única informação que conseguimos foi o CPF do rapaz e o primeiro nome, Vinicius. Na sacolinha consta um brinco. Você conhece o Vinicius? (Só entrego mediante a confirmação do CPF)”, disse a comerciante Angela Salvadori Palma.

Os seguidores da página rapidamente começaram a dar “UP” no conteúdo, comentando para tentar aumentar o alcance da postagem. O texto foi publicado no final da tarde deste sábado (12) e o Vinícius ainda não foi encontrado.