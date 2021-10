O motorista de um caminhão bi-trem com aproximadamente 30 toneladas, carregado com álcool, acabou “encalhando” e quebrando em um trecho de subida da da Rua Major Heitor Guimarães, no bairro Campina do Siqueira, na manhã deste sábado (16). O motorista vinha do Mato Grosso e seguia sentido Rio Grande do Sul, mas acabou se perdendo após sair do trecho de rodovia da BR-277.

O veículo, segundo informações, estava vindo do Mato Grosso e seguia sentido Rio Grande do Sul. Ele errou o caminho e acabou entrando no trecho da rua, tradicionalmente bastante movimentado. Na tentativa de seguir na subida o caminhão acabou quebrando, causando congestionamento no trecho.

Agora o veículo só deixará o local após ser arrumado, o que pode demorar. Agentes da Segundo a Superintendência de Trânsito (Setran) orientam o trânsito e recomendam cautela dos motoristas. Ninguém ficou ferido.

Web Stories