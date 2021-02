O apresentador César Filho, 60, teve uma piora em seu quadro de saúde devido à Covid-19, diagnosticada em 2 de fevereiro, e teve de ser internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Ele mesmo contou sobre isso pelas redes sociais.

“Desde a noite de ontem [quinta, 11], em virtude de alteração nos exames de sangue, estou internado para continuar meu tratamento contra a Covid-19. O Dr. Roberto Zeballos, que está cuidando de mim, achou melhor me trazer para o Hospital Vila Nova, onde estou sendo muito bem cuidado”, começou ele.

“Aqui recebo um acompanhamento integral para que possamos ter melhores resultados. Elaine, que também testou positivo para a doença, está bem, continua o tempo todo ao meu lado. Tenho certeza que estou no caminho da cura”, escreveu o apresentador da Record.

Pelos Stories do Instagram, Elaine falou mais sobre o estado de saúde do marido. “O César também deu uma boa piorada, ele estava bem no final de semana e eu que não estava. Na segunda, ele acordou com tosse que, obviamente, gera um desconforto muito grande para você respirar e puxar o ar”, explicou.

Luigi e Luma, os dois filhos do casal, não apresentaram nenhum sintoma de Covid.