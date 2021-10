As inscrições para o processo seletivo que vai distribuir bolsas de estudo no Colégio Positivo terminam nesta quinta-feira (28). Ao todo, são 90 vagas para o 6º ano do Ensino Fundamental e a 1° série do Ensino Médio, em Curitiba. O valor de desconto pode ser de até 50% para o Ensino Fundamental e até 100% para o Ensino Médio, dependendo da classificação do estudante no processo seletivo.

O concurso oferta bolsas para quatro sedes de Curitiba que oferecem Ensino Fundamental (Água Verde, Boa Vista, Jardim Ambiental e Júnior) e cinco sedes de Ensino Médio na cidade (Ângelo Sampaio, Batel, Boa Vista, Hauer e Jardim Ambiental). Ao todo, são 40 vagas para o Ensino Fundamental em período regular, matutino ou vespertino, e 50 para Ensino Médio, todas em período regular, matutino.

LEIA TAMBÉM:

>> Uso de máscaras no Paraná pode ser flexibilizado no Verão, avalia Beto Preto

>> Jovem Aprendiz: o programa que dá oportunidade de emprego aos jovens

As inscrições para o processo seletivo vão até 28 de outubro e podem ser feitas gratuitamente pelo site do colégio. As provas serão aplicadas no dia 5 de novembro, nas respectivas sedes, e contam com questões de múltipla escolha, divididas entre as áreas de Matemática, Ciências, Língua Portuguesa, História e Geografia. São 40 questões para quem disputa as bolsas do Ensino Fundamental, e 50 questões para o Ensino Médio. O resultado será divulgado no dia 12 de novembro. Mais informações e inscrições: www.colegiopositivo.com.br

Serviço

Processo Seletivo para bolsas de estudo do Colégio Positivo

Inscrições: até 28 de outubro

Valor: gratuito

Prova: sexta-feira, 5 de novembro de 2021, às 14h (Os portões abrem às 13h15 e se fecham às 13h45)

Locais de prova Ensino Fundamental:

Colégio Positivo – Água Verde (Rua Dr. Pedro Augusto Mena Barreto Monclaro, 411 – Água Verde, Curitiba – PR)

Colégio Positivo – Boa Vista (Rua Carlos de Campos, 1090 – Boa Vista, Curitiba – PR)

Colégio Positivo – Jardim Ambiental (Rua Itupava, 985, Curitiba – PR)

Colégio Positivo – Júnior (Rua Marcelino Champagnat, 733 – Mercês, Curitiba – PR)

Web Stories