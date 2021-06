Com a chegada a Curitiba de um novo lote com 238 mil doses, na noite desta quarta-feira (9), o Paraná alcançou a marca de 6.075.060 vacinas contra covid-19 já recebidas. O lote tem 238 mil vacinas contra a Covid-19, sendo 237 mil doses do imunizante AstraZeneca/Fiocruz, produzido no Brasil a partir de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) importado, e mil doses da AstraZeneca/Oxford importadas por meio do consórcio Covax Facility.

As 237 mil doses da AstraZeneca/Fiocruz serão destinadas às pessoas com comorbidades e deficiência permanente, trabalhadores da educação do ensino básico, forças de segurança e salvamento e forças armadas, além de um ajuste de doses para povos e comunidades tradicionais ribeirinhos.

Já as mil doses oriundas do Covax fazem parte de um ajuste populacional no grupo de trabalhadores do transporte aéreo, conforme pedido do Governo do Estado ao Ministério da Saúde. Todas as 238 mil doses são direcionadas para a primeira aplicação (D1).

As doses estão no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) e serão distribuídas a partir desta quinta-feira (10) para as 22 Regionais de Saúde junto da remessa de 145 mil vacinas da Pfizer. A disponibilização das duas possibilitará avançar ainda mais nos públicos prioritários já atendidos e iniciar a imunização de profissionais da educação do Ensino Superior, novidade anunciada nesta semana pelo Governo do Estado.

6 milhões de doses

Com a nova entrega, o Paraná soma 6.075.060 vacinas contra a Covid-19. O Estado já aplicou 4.175.619 doses até as 21h desta quarta-feira (9), sendo 2.929.472 D1 e 1.246.147 D2. Segundo levantamento da Secretaria de Estado da Saúde, o Paraná é o sexto do País em número absoluto de aplicações.