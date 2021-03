Curitiba registrou, segundo boletim deste sábado (6), 835 novos casos de covid-19 e 22 óbitos de moradores da cidade por causa do novo coronavírus, conforme a prefeitura de Curitiba.

As novas vítimas são 13 homens e 9 mulheres, com idades entre 14 e 92 anos. Dezoito pacientes tinham fatores de risco para complicações da covid-19. Com os números deste sábado chegam a 3.042 as mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia.

Novos casos

Com os novos casos confirmados, 147.345 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 135.234 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

São 9.069 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Ocupação de 97%

Na última sexta-feira (5), houve a ativação de mais quatro leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 – dois no Hospital Victor Ferreira e dois na UPA Tatuquara. Já neste sábado, dos 420 leitos de UTI ativados, 407 estão ocupados (97%). No momento restam 13 leitos livres de UTI SUS exclusivos para covid-19.

Números da covid-19 em 6 de março

– 835 novos casos confirmados;

– 22 novos óbitos (11 nas últimas 48h).

Números totais

– Confirmados: 147.345;

– Casos Ativos: 9.069;

– Recuperados: 135.234;

– Óbitos: 3.042.