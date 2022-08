A previsão do tempo pra Curitiba segue em clima instável nesta quarta-feira (17). Segundo o Simepar, o Instituto Nacional de Meteorologia e a Defesa Civil, a capital segue em alerta de temporal e há ainda alertas da Defesa Civil sobre chuvas intensas, raios e vendavais em grande parte de Curitiba. O frio chega na sequência e não é descartada a ocorrência de neve.

Segundo o Simepar, nesta quarta-feira, a instabilidade atmosférica segue presente por causa da formação de uma nova frente fria sobre a região Sul do Brasil. No decorrer do dia, portanto, são esperadas pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas nas diversas regiões paranaenses.

Segundo o capitão Vidal, da Defesa Civil do Paraná, desde terça-feira as frentes frias já causam chuvas e ventos mais fortes no Paraná. “Nesta quarta e quinta-feira ainda existe a possibilidade de tempestades, vendavais e granizo em todo o estado”, alertou o capitão.

Defesa Civil alerta pelo celular

É importante que os paranaenses tenham seus celulares cadastrados no sistema de alerta da Defesa Civil do Paraná. Basta mandar uma mensagem de SMS para o número 40199 informando o seu CEP que a Defesa Civil passa a enviar mensagens em caso de riscos de temporais e outras intempéries do tempo. “Toda população pode acompanhar os alertas da Defesa Civil com informações do Simepar e outros órgãos. Só se cadastrar mandando o CEP pro 40199”, ressaltou.