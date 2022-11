Curitiba e região estão sob alerta laranja de tempestade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta é válido pelo menos até o final da noite desta quarta-feira (22).

Por volta das 12h já era possível ver algumas nuvens mais carregadas em bairros de Curitiba e região metropolirana, inclusive com ocorrência de trovões. Esse alerta de temporal é reflexo de uma frente fria que avança sobre o Paraná. Segundo o Simepar, a temperatura máxima prevista para esta quarta-feira é de 24 ºC e a chuva deve chegar já no início da tarde.

Previsão do tempo para Curitiba

Para a quinta-feira, o Sol deve aparecer entre nuvens no período da manhã e à tarde deve chover, mas provavelmente sem tempestades e as temperaturas ficam mais amenas entre 14 ºC de mínima e 21 ºC de máxima.

O que é Alerta Laranja?

O alerta laranja do Inmet, significa grau de “perigo” com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Além do risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

