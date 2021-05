Manifestações políticas movimentaram a região do Centro Cívico, em Curitiba, neste sábado (1.º), com dois atos pela manhã e um à tarde. Uma delas foi a chamada “Caminhada Solidária”, em celebração ao Dia do Trabalhador. A segunda tinha como pauta o pedido de intervenção militar no Brasil, com o presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) no poder.

Os eventos da manhã tiveram suas concentrações organizadas para as 9h30. Embora os manifestantes tenham se encontrado durante o trajeto, até por volta das 14h não havia registro de enfrentamento físico, apenas verbal com xingamentos. Já durante a tarde, após as 14h, uma outra carreata pró-Bolsonaro ganhou as ruas da capital.

O movimento dos trabalhadores foi promovido pelas centrais sindicais, entre elas a Força Sindical e a Central Única dos Trabalhadores (CUT). Além de comemorar o Dia do Trabalho, os manifestantes pediam a vacinação para toda a população brasileira contra covid-19. Já a manifestação pró-governo pedia a liberdade do Brasil contra as medidas restritivas da covid-19 e, também, a intervenção militar sob o slogan “Bolsonaro, eu autorizo”.

O movimento dos trabalhadores foi promovido pelas centrais sindicais. Foto: Eduardo Matysiak/Futura Press/Folhapress

Além de Curitiba, o Dia do Trabalhador registrou manifestos em outras cidades do país. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro realizaram atos presenciais em São Paulo, Brasília, Belém, Rio de Janeiro e outras cidades. Os manifestantes criticaram o Supremo Tribunal Federal (STF), adversários do presidente, como o governador paulista João Doria (PSDB) e parte dos protestantes pediu a realização de uma intervenção militar no Brasil.

Outra manifestação

Uma carreta iniciada na tarde deste sábado, também em favor do presidente Jair Bolsonaro e com o slogan “Bolsonaro, eu autorizo”, levou muitos motoristas e apoiadores do governo, ao Centro Cívico. Por volta das 15h30 era grande a movimentação em frente ao Palácio Iguaçu e em toda a extensão Avenida Cândido de Abreu. Mas apesar do movimento intenso nas pistas da avenida, não havia registro de congestionamento no local até esse horário.

Entre os manifestantes da carreata várias pessoas estavam sem máscara confraternizando com outros participantes que utilizavam o item de proteção. Nos carros, a decoração era feita com bandeiras do Brasil e com frases de apoio ao presidente. Veja as imagens feitas nesta manifestação.