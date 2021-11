Um vídeo que circula nas redes sociais de um estabelecimento curitibano comprova que não é preciso investir dinheiro para ter retorno. O “Macarrão Curitiba”, no bairro Campina do Siqueira, fez uma promoção que colocou mais de 100 pessoas na loja, mas com um pequeno detalhe, todos de sunga.

A promoção foi lançada pela Macarrão Curitiba pela página do Facebook no dia 11 de novembro, uma quinta-feira. Na postagem, está escrito “4 potes de macarrão com bacon e tudo pra quem for só de sunguinha na minha loja nessa quarta-feira (17). Sim, tem que ser no balcão, vamos ver o quanto a dignidade de vocês dura”, diz a publicação.

LEIA TAMBÉM:

>> “Trafigata” da região de Curitiba terá defesa de advogado de casos polêmicos

>> Macaco bebe cerveja dada por influenciadora digital de Curitiba; mulher pode ser presa na Amazônia

Fernando Zolet, 26 anos, publicitário e responsável pela loja, diz que a ideia foi aumentar as vendas para a hora do almoço. “Eu precisava postar alguma coisa, e o objetivo foi fortalecer a venda no almoço. No entanto, não rendeu nada, pois só deu 10 caras de sunga. Já a noite, quase 90. Foi demais”, disse Fernando.

Cantoria e festa

No vídeo, percebe-se que os homens começam a chegar na loja de maneira tímida, alguns ao lado da namorada ou esposa. Com o passar do tempo, e com as pessoas de sunga lá dentro, o clima começa a ficar festivo. Em certo momento, mostra um rapaz de sanfona tocando a música “No Fundo da Grota, do Grupo Baitacas. “O cara da sanfona perguntou se ganhava dois potes a mais se tocasse. Teve um casal de idosos que apareceu no pico da festa com 60 pessoas de sunga. Eles deram risada, bateram papo comigo. Uma vovozinha adorou”, lembrou Fernando.

Quanto as críticas, o responsável pelo Macarrão Curitiba, relata que teve poucas reclamações e que 99% foram elogios a promoção. “Muitas pessoas fora de Curitiba estão comentando positivamente e querem conhecer a loja. Sei que teve um cara que estava indo com a esposa e quando ele viu os caras de cueca, ele desistiu”, reportou o publicitário que inaugurou a loja em 2019.

Oil Man e biquíni na próxima

Oil Man, um dos grandes personagens de Curitiba, que usa sunga com sua bicicleta e, claro, o óleo besuntado pelo corpo era esperado na loja. Na postagem da internet, a imagem do corpo é a dele. “Ele não foi e fiquei triste. Ele seria o herói da noite e aplaudido por todos”, completou Fernando.

Questionado se vai ocorrer um evento com mulheres de biquínis, a ideia é fazer logo uma nova promoção. “ Ainda não temos data, mas logo faremos. São as mulheres que mais perguntam disso”, comentou o empresário que une o bom humor com um negócio que cresce a cada ano.

Web Stories