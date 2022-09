Dois dos carros mais desejados do Brasil estão sendo rifados neste momento pelo grupo Amigos do Felipe – Rifas do Bem, única 100% solidária de Curitiba. Um Fusca 1972 vermelho e um Opala Diplomata 1992 impecável são as atrações da vez. O organizador, José Eduardo Fernandes, garante que não há em Curitiba nenhum carro tão bom quanto estes, nem com uma chance tão grande como essa.

Por apenas R$ 40 é possível adquirir um bilhete para concorrer ao Fusca e por R$ 59 quem decidir ajudar ganha uma cota para o Diplomata. Além destes dois veículos, também estão sendo rifados um Ford Mondeo 2000 e uma Scooter Elétrica. Todos os veículos terão toda sua renda revertida para o tratamento de Felipe Fernandes, um jovem garoto de 11 anos que sofre com paralisia cerebral.

Desde que aderiu a esta modalidade de arrecadação, José Eduardo já pôde abraçar 33 ganhadores. Foram 33 sorteios, entre Fuscas, Kombis, Brasílias e outros carros clássicos. Até um Maverick já entrou na roda. (Conheça a história da família). O que move o engenheiro é cuidar do seu pequeno, que para continuar em condições mínimas de saúde, demanda de um gasto mensal altíssimo.

Já foram impactadas 7 mil pessoas com as rifas vendidas. A prestação de contas é feita com muito rigor, para manter a credibilidade dos sorteios. O resultado é que existe um total de ZERO reclamações e muita gente feliz, por ajudar, e por ter a chance de “comprar” carrões por preços pequenininhos.

Como participar das rifas?

