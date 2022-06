A coordenação do Nota Paraná, programa vinculado à Secretaria da Fazenda, divulgou uma listagem com cidades e bairros de pessoas que ganharam os prêmios de R$ 10 mil nos últimos doze meses, mas ainda não resgataram o dinheiro. Ao todo, foram identificados que 102 consumidores contemplados não recuperaram o valor.

O prazo máximo de transferência para uma conta bancária é de um ano. Vencido esse período, os recursos voltam para o Estado.

Do total de prêmios, seis ganhadores – referentes ao sorteio de junho de 2021 – devem resgatar os valores até a próxima quinta-feira (09). Caso contrário os recursos serão cancelados. Os demais sorteados devem ficar atentos com as datas de vencimento dos valores dos prêmios, que chegam a R$ 1,02 milhão.

Para conferir se foi contemplado o contribuinte deve acessar seu cadastro no Nota Paraná, por meio do site ou aplicativo.

Todos os meses são distribuídos, além dos prêmios máximos de R$ 1 milhão e R$ 200 mil, outros 40 prêmios de R$ 10 mil, além de 8 mil prêmios de R$ 100 pelo Paraná Pay.

Veja a tabela abaixo com as cidades e bairros dos ganhadores de R$ 10 mil que ainda não retiraram os prêmios.

Almirante Tamandaré, Cachoeira

Almirante Tamandaré, Colônia São Venâncio

Arapongas, Conjunto Novo Centauro

Assis Chateaubriand, Jardim Araçá

Assis Chateaubriand, Jardim Tropical

Assis Chateaubriand, Progresso

Astorga, Santa Zélia

Bituruna, Nossa Senhora Aparecida

Cambará, Centro

Cambé, Jardim Ana Rosa

Campo Mourão, Jardim Flora

Campo Mourão, Jardim Gutierrez

Campo Mourão, Tropical I

Cascavel, Jardim Itamarati

Cascavel, Parque Verde

Cerro Azul, Centro

Cianorte, Jardim Verdes Campos

Colombo, Alto Maracanã

Contenda, Centro

Cornélio Procópio, Jardim Veneza II

Curitiba, Alto Boqueirão

Curitiba, Bacacheri

Curitiba, Bairro Alto

Curitiba, Boa Vista

Curitiba, Cajuru

Curitiba, Capão Raso

Curitiba, Cascatinha

Curitiba, Centro

Curitiba, CIC

Curitiba, CIC

Curitiba, CIC

Curitiba, Cristo Rei

Curitiba, Guabirotuba

Curitiba, Hauer

Curitiba, Mercês

Curitiba, Mossunguê

Curitiba, Portão

Curitiba, Portão

Curitiba, Santa Cândida

Curitiba, Santa Felicidade

Curitiba, Santa Quitéria

Curitiba, São Lourenço

Curitiba, Tarumã

Curitiba, Tingui

Curitiba, Uberaba

Curitiba, Uberaba

Curitiba, Vista Alegre

Curitiba, Vista Alegre

Curitiba, Xaxim

Curitiba. Água Verde

Dois Vizinhos, Sagrada Família

Foz do Iguaçu, Jardim das Flores

Foz do Iguaçu, Jardim Panorama

Francisco Beltrão, São Cristóvão

Goioerê, Centro

Goioêre, Centro

Guamiranga, Centro

Guarapuava, Bairro C

Ibaiti, Deder

Ibiporã, Vila Rosan

Iporã, Centro

Jacarezinho, Parque Bela Vista

Londrina, Centro

Londrina, Jardim Bandeirantes

Londrina, Jardim Hedy

Luziânia (Goiás), Centro

Marialva, Conjunto João de Barros

Maringá, Centro

Maringá, Zona Sete

Nova Aurora, Vila Simone

Palmas, Centro

Palotina, Jardim Social

Paranacity, Centro

Paranaguá, Jaracanda

Paranaguá, Jardim América

Paranavaí, Hélio Lopes

Pinhais, Centro

Pinhais, Centro

Pinhais, Weissópolis

Piraquara, Guarituba

Piraquara, São Cristóvão

Ponta Grossa, Chapada

Ponta Grossa, Jardim Carvalho

Ponta Grossa, Santa Mônica

Ponta Grossa, Vila Estrela

Pontal do Paraná, Pontal do Sul

Prudentópolis, Centro

Prudentópolis, Severo Agibert

Rolândia, Monte Carlo I

Santa Cruz do Monte Castelo, Centro

Santa Terezinha de Itaipu, Parque dos Estados

Santo Antônio da Platina, Centro

São Carlos do Ivaí

São José dos Pinhais, bairro não informado

São José dos Pinhais, Centro

São José dos Pinhais, Roseira

São José dos Pinhais, Roseira

Sapopema

Toledo, Jardim Rossoni

Toledo, Jardim Santa Clara

União da Vitória

Wenceslau Brás, Centro

