A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba divulga o cronograma da vacinação contra a covid-19 da semana de 16 a 20 de maio. Estão sendo convocadas 10,8 mil pessoas para procurarem uma das unidades de saúde que estão realizando a vacinação da cidade.

O novo chamamento contempla a segunda dose de crianças de 5 a 11 anos e doses de reforço para pessoas com 18 anos ou mais ou para pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais.

LEIA TAMBÉM:

>> Perda cognitiva pós-Covid é similar a 20 anos de envelhecimento, sugere estudo

>> Tem mais de 60 anos? Você já pode tomar seu 2º reforço anticovid em Curitiba

O cronograma também oferece repescagens de primeira dose, segunda dose e doses adicionais de reforço para pessoas anteriormente convocadas e que não compareceram.

Onde tem vacina

A SMS reforça que houve mudança nos locais de atendimento. Os convocados para receber a terceira e a segunda dose anticovid e o público da repescagem são atendidos em nove unidades de saúde específicas. As crianças de até 11 anos também podem se imunizar contra a covid-19 na Unidade de Saúde Mãe Curitibana, no bairro São Francisco.

Já os idosos anteriormente convocados para receber simultaneamente a vacina contra gripe e a quarta dose anticovid são atendidos em 97 unidades de saúde.

A vacinação acontece das 8h às 17h e os locais podem ser consultados no site Imuniza Já Curitiba.

Vacinação contra covid-19 da semana de 16 a 20 de maio

Vacinação Infantil

De segunda a sexta-feira (16 a 20/5)

*Crianças precisam aguardar intervalo de 15 dias entre vacina contra a gripe e a da covid

1ª dose

Repescagem de crianças de 5 a 11 anos com ou sem comorbidades

2ª dose (crianças de 5 a 11 anos)

– Para quem recebeu Pfizer:

Segunda-feira (16/5): vacinadas com 1ª dose de Pfizer até 21/3

Terça-feira (17/5): vacinadas com 1ª dose de Pfizer até 22/3

Quarta-feira (18/5): vacinadas com 1ª dose de Pfizer até 23/3

Quinta-feira (19/5): vacinadas com 1ª dose de Pfizer até 24/3

Sexta-feira (20/5): vacinadas com 1ª dose de Pfizer até 25/3

– Para quem recebeu Coronavac:

Segunda-feira (16/5): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 18/4

Terça-feira (17/5): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 19/4

Quarta-feira (18/5): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 20/4

Quinta-feira (19/5): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 21/4

Sexta-feira (20/5): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 22/4

Pessoas com 12 anos ou mais

De segunda a sexta-feira (16 a 20/5)

1ª Dose

– Repescagem para pessoas com 12 anos completos ou mais

2ª dose

– Repescagem para pessoas que perderam a data da aplicação da 2ª dose agendada no Aplicativo Saúde Já;

– Para quem recebeu Pfizer:

Segunda-feira (16/5): vacinados com 1ª dose até 25/4

Terça-feira (17/5): vacinados com 1ª dose até 26/4

Quarta-feira (18/5): vacinados com 1ª dose até 27/4

Quinta-feira (19/5): vacinados com 1ª dose até 28/4

Sexta-feira (20/5): vacinados com 1ª dose até 29/4

– Para quem recebeu Coronavac:

Segunda-feira (16/5): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 18/4

Terça-feira (17/5): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 19/4

Quarta-feira (18/5): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 20/4

Quinta-feira (19/5): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 21/4

Sexta-feira (20/5): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 22/4

– Para quem recebeu Astrazeneca

Segunda-feira (16/5): vacinados com 1ª dose até 18/4

Terça-feira (17/5): vacinados com 1ª dose até 19/4

Quarta-feira (18/5): vacinados com 1ª dose até 20/4

Quinta-feira (19/5): vacinados com 1ª dose até 21/4

Sexta-feira (20/5): vacinados com 1ª dose até 22/4

– Dose de reforço da dose única da Janssen (pessoas com 18 anos ou mais)

Segunda-feira (16/5): vacinados com dose única até 21/3

Terça-feira (17/5): vacinados com dose única até 22/3

Quarta-feira (18/5): vacinados com dose única até 23/3

Quinta-feira (19/5): vacinados com dose única até 24/3

Sexta-feira (20/5): vacinados com dose única até 25/3

Dose de reforço (3ªdose)

– Pessoas com 18 anos ou mais

Segunda-feira (16/5): vacinados com a 2ª dose até 16/1.

Terça-feira (17/5): vacinados com a 2ª dose até 17/1

Quarta-feira (18/5): vacinados com 2ª dose até 18/1

Quinta-feira (19/5): vacinados com 2ª dose até 19/1

Sexta-feira (20/5): vacinados com 2ª dose até 20/1

– Pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais

Segunda-feira (16/5): pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam a 2ª dose até 21/3

Terça-feira (17/5): pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam a 2ª dose até 22/3

Quarta-feira (18/5): pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam a 2ª dose até 23/3

Quinta-feira (19/5): pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam a 2ª dose até 24/3

Sexta-feira (20/5): pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam a 2ª dose até 25/3