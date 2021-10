Na próxima semana, cerca de 121 mil moradores de Curitiba que receberam a primeira dose da vacina anticovid devem retornar aos pontos de vacinação para completar o ciclo de imunização com a segunda dose.

Pessoas vacinadas com a primeira dose da vacina da Pfizer entre 15 e 20 de agosto terão as segundas doses antecipadas. Já aqueles vacinados com Coronavac e Astrazeneca receberão a segunda dose no prazo normal de aplicação (cronograma abaixo).

LEIA TAMBÉM:

>> Greve de ônibus em Curitiba? Motoristas e cobradores aprovam indicativo por falta de salário

>> Curitiba decreta bandeira amarela menos rígida e libera shows e casas noturnas

Na segunda-feira (11), dez pontos (lista abaixo) estarão atendendo o público da segunda dose agendada, da primeira dose na repescagem contínua e os convocados para a dose de reforço.

A SMS alerta que neste sábado (09) não haverá vacinação com primeira ou segunda dose nem reforço. A convocação de nova faixa etária de adolescentes depende da chegada de nova remessa de imunizantes destinados a este público.

Atenção

É importante que os vacinados com a primeira dose da Pfizer fiquem atentos à data da segunda dose, disponível no aplicativo Saúde Já. Conforme a disponibilidade de doses em estoque, a segunda aplicação vem sendo antecipada. O objetivo é cumprir a determinação do Ministério da Saúde de redução do intervalo entre as doses para oito semanas.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) não está enviando mensagem avisando da antecipação das vacinas Pfizer. A data da segunda dose desta vacina foi alterada e está no aplicativo, onde deve ser feita a consulta (veja abaixo como consultar).

A SMS lembra que todas as pessoas que, por alguma razão, perderam a data de aplicação da segunda dose marcada no aplicativo podem procurar um dos pontos de vacinação para completarem o ciclo de imunização.

Como consultar o dia da segunda dose

Pelo aplicativo Saúde Já:

1 – Abrir o aplicativo no celular;

2 – Clicar em “Carteira de Vacinação”;

3 – Visualizar a data que aparece em Próximas Vacinas;

4 – Procurar um dos pontos de vacinação da cidade que estejam abertos nesse dia.

Pelo site:

1 – Abrir www.saudeja.curitiba.pr.gov.br;

2 – Clicar em “Vacinação”;

3 – Visualizar a data que aparece em Próximas Vacinas;

4 – Procurar um dos pontos de vacinação da cidade que estejam abertos nesse dia.

O que levar

Para receber a segunda dose da vacina, basta procurar um dos pontos de vacinação da cidade, das 8h às 17h, levar um documento de identificação com foto e CPF.

Cronograma da semana para segunda dose

Segunda dose de Coronavac:

– 11 de outubro – Não há agendamentos;

– 12 de outubro – Não há agendamentos;

– 13 de outubro – Vacinados com a primeira em 14, 15, 16, 17 e 18 de setembro;

– 14 de outubro – Vacinados com a primeira em 19 de setembro;

– 15 de outubro – Vacinados com a primeira em 20 de setembro.

Segunda dose de AstraZeneca

– 11 de outubro – Vacinados com a primeira em 17, 19 de julho;

– 12 de outubro – Não há agendamentos;

– 13 de outubro – Vacinados com a primeira em 20 e 21 de julho;

– 14 de outubro – Vacinados com a primeira em 22 de julho;

– 15 de outubro – Não há agendamentos.

Segunda dose de Pfizer

– 11 de outubro – Não há agendamentos;

– 12 de outubro – Não há agendamentos;

– 13 de outubro – Vacinados com a primeira em 14 e 16 de agosto;

– 14 de outubro – Vacinados com a primeira em 17 de agosto;

– 15 de outubro – Vacinados com a primeira em 18, 19 e 20 de agosto

Locais de vacinação nesta segunda-feira (11)

1 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

2 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

3 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

4 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700

5 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira, nº 700

6 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

7 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

8 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

9 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

10 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

Web Stories