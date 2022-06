A partir deste sábado (18), mais 16 linhas de ônibus de Curitiba não irão aceitar dinheiro como forma de pagamento da passagem. As linhas circulam em bairros das regionais Boa Vista, Cajuru, Boqueirão, Pinheirinho, Bairro Novo, Portão, CIC, Santa Felicidade e Tatuquara. Juntas, essas linhas atendem 37.500 pessoas por dia ( ver lista abaixo).

Com essa etapa de migração, serão 193 linhas que passam a aceitar somente o cartão-transporte como pagamento. Curitiba tem atualmente 254 linhas de ônibus, inclusive algumas com nomes curiosos.

Considerado mais prático e seguro, o cartão ajuda a dar velocidade no embarque, além de diminuir a circulação de dinheiro nos veículos, o que inibe assaltos e roubos. Segundo a Urbs, 76% das passagens já são pagas com cartão.

Vale reforçar que a tarifa poderá ser também com cartões de débito e crédito, já que todas as linhas da capital contam com essa funcionalidade desde meados de abril.

Como fazer o cartão?

A confecção da primeira via do cartão-transporte é gratuita. Para fazer o cartão, o usuário deve agendar atendimento pelo site da Urbs e depois comparecer nas unidades na Rua da Cidadania ou na Rodoferroviária.

É necessário levar ao local de atendimento documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço.

No caso de menores de idade, o cartão pode ser solicitado pelos pais ou responsável legal, apresentando documento de identificação original com foto de ambos.

Linhas que não aceitam mais dinheiro a partir de sábado (18)

245 Anita Garibaldi

321 Trindade

323 VilaAutódromo

342 B.Alto/Boa Vista

375 Sagrado Coração

531 Sta. Inês

524 Bairro Novo B/C

541 Bairro Novo A

542 Bairro Novo B

547 Bairro Novo C

657 Xaxim/Capão Raso

659 Caximba/Olaria

681 Dalagassa

811 Saturno

816 Camp. Siqueira/Sta Felicidade

826 Campo .Comprido/CIC.

