Na terça-feira, 18 de outubro, Curitiba recebe mais de 160 universidades do Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Austrália e outros seis países com oportunidades para estudantes brasileiros. O Gradeup University Day, evento gratuito realizado pela Gradeup Education Consultancy, reúne as mais prestigiadas instituições de ensino superior estrangeiras com candidatos a uma vaga em seus programas de graduação e pós-graduação.

Esse é um mercado que movimenta mais de US$ 1,3 bilhão todos os anos, de acordo com a Brazilian Educational & Language Travel Association (Belta) – e que ajuda a movimentar economias em todo o mundo por meio da qualificação profissional.

Em busca de uma formação fora do país, mais de 400 mil brasileiros já fizeram intercâmbio, ainda segundo informações da Belta. O objetivo dessas pessoas é ter uma experiência no exterior, seja ela educacional ou profissional. Para o diretor da Gradeup, Leonardo Trench, esse tipo de vivência é uma ótima oportunidade tanto para quem quer seguir carreira em outro país quanto para quem quer se aperfeiçoar para ser mais competitivo no mercado de trabalho nacional.

“Cursar um programa em uma das melhores universidades do mundo é uma decisão que vale como aprimoramento pessoal, não importa qual é seu objetivo. Quem volta de um período como esse tem muito mais chances de se inserir no mercado de trabalho seja aqui, seja em qualquer parte do mundo”, avalia.

Embora instituições de todo o planeta tenham programas voltados a estudantes estrangeiros, alguns países têm a preferência dos candidatos. Os Estados Unidos, por exemplo, recebem boa parte desse contingente. O Reino Unido, com instituições como Oxford, Cambridge e St. Andrews – onde estudou o príncipe William -, vem logo a seguir.

“Esses destinos e essas universidades têm uma tradição de receber alunos estrangeiros já há algum tempo, com estrutura para isso, além de figurarem entres as melhores instituições do mundo. Quem estuda lá também alcança um melhor nível de empregabilidade”, explica Trench.

No Gradeup University Day, os estudantes terão a oportunidade de conversar com os representantes das universidades e entender como funciona cada um dos programas ofertados por elas, além de se informar sobre possíveis bolsas de estudos. A inscrição é gratuita.

O Gradeup University Day será na Design Center – Av. do Batel, 1750 – Curitiba. Inscrições gratuitas pelo site da organizadora.