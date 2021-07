Nesta terça-feira (20) a vacinação da covid-19 continua nas cidades da região metropolitana de Curitiba. A imunização segue para o público geral e também para grupos prioritários. Há também vacinação de segunda dose em parte das cidades.

A imunização esta semana, na RMC e Litoral, segue na faixa entre 39 e 35 anos. Quem for se vacinar, precisa estar atento para levar um documento de identificação com foto, comprovante de endereço, CPF e caderneta de vacinação (se tiver). Algumas cidades exigem cadastramento prévio.

Araucária

Documentos: Documento de identificação com foto, comprovante de endereço, CPF e caderneta de vacinação (se tiver).

Terça-feira (20 de julho)

População em geral com 39 anos completos nascidas de julho a dezembro

Almirante Tamandaré

Documentos: fazer o cadastro no site da prefeitura e levar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência.

De segunda à sexta-feira

Pessoas de 36 anos completos ou mais e grupos prioritários.

Campo Largo

Terça-feira (20 de julho)

Repescagem para os seguintes grupos:

POPULAÇÃO EM GERAL – 37 anos ou mais

Documentos: Documentos: documento pessoal com foto, comprovante de endereço e uma caneta

NÃO PRECISA REALIZAR CADASTRO

MOTORISTAS DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS: CAMINHONEIROS (EMPREGADOS, COOPERADOS OU AUTÔNOMOS) – 18 anos ou mais.

Documentos: Carteira de Habilitação categoria C ou E, carteira de sócio de cooperativa de transporte de carga ou carteira de sócio dos sindicatos dos transportes ou declaração da empresa que comprove vínculo, comprovante de residência, documento pessoal com foto e CPF e uma caneta.

COMORBIDADES – 18 anos ou mais, PRÉ AGENDADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE

Documentos: documento pessoal com foto e CPF, comprovante de endereço e uma caneta, de acordo com o agendamento prévio da Secretaria de Saúde

GESTANTES E PUÉRPERAS – 18 anos ou mais COM PRESCRIÇÃO MÉDICA

Documentos: documento pessoal com foto e CPF, cartão do pré-natal, comprovante de endereço e uma caneta

De segunda à sexta-feira

SEGUNDA DOSE DA VACINA (conforme o cartão vacinal)

Documentos: Carteira de vacinação, documento pessoal com foto, comprovante de endereço e uma caneta.

Campo Magro

Documentos: documento de identificação com foto, cartão do SUS, CPF e comprovante de residência.

Quarta-feira (21 de julho)

Pessoas de 36 anos.

Colombo

Documentos: Para receber a vacina é necessário apresentar o cartão SUS. Se não tiver, basta levar o RG ou documento oficial com foto, CPF e comprovante de endereço.

Terça-feira (20 de julho)

Pessoas com 36 anos ou mais.

– A vacinação para gestantes e puérperas com ou sem comorbidades, pessoas com deficiência e pessoas com comorbidades continua (acima de 18 anos).

São José dos Pinhais

Terça-feira (20 de julho)

Repescagem para população geral com 38 anos completos ou mais

Quarta-feira (21 de julho)

Antecipação da 2ª dose para quem tomou a 1ª dose da AstraZeneca até 05/05 ou CoronaVac até 30/06.

Fazenda Rio Grande

Documentos: documento de identidade, CPF e comprovante de residência.

Terça-feira (20 de julho)

Pessoas de 38 e 39 anos.

Quarta-feira (21 de julho)

Pessoas de 37 e 38 anos.

Quinta-feira (22 de julho)

Pessoas de 36 e 37 anos.

Sexta-feira (23 de julho)

Pessoas de 35 e 36 anos.

Pinhais

Documentos: comprovante de residência e documento de identificação.

Terça e quarta-feira (20 e 21 de julho)

Pessoas de 38 anos completos.

Terça-feira (20 de julho)

Segunda dose da AstraZeneca e Coronavac.

Quarta-feira (21 de julho)

Pessoas de 37 anos completos.

Morretes

– Não houve divulgação de calendário de vacinação para esta terça-feira.

Matinhos

– Não houve divulgação de calendário de vacinação para esta terça-feira.

Paranaguá

– Não houve divulgação de calendário de vacinação para esta terça-feira.

Guaratuba

Documentos: comprovação específica para cada grupo. Mais informações no site da prefeitura: http://portal.guaratuba.pr.gov.br/

De segunda à sexta-feira

• Pessoas acima de 39 anos;

• Trabalhadores da saúde;

• Pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades;

• Pessoas com deficiência permanente – 18 anos a 59 anos;

• Trabalhadores da educação do ensino básico (creche, pré- escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA) – 18 anos a 59 anos;

• Trabalhadores da Assistência Social (CRAS, CREAS, Casas / Unidades de Acolhimento) – 18 anos a 59 anos;

• Trabalhadores da área de Segurança Municipal;

• Trabalhadores do Serviço de Limpeza Urbana – 18 a 59 anos;

• Profissionais de Educação Física que tenham inscrição no conselho;

• Trabalhadores das empresas que prestam serviços aos hospitais (entregas, manutenções);

• Caminhoneiros (veja abaixo os documentos comprobatórios);

• Profissionais aquaviários (veja abaixo os documentos comprobatórios);

• População em situação de rua (colaboração do CREAS).

Além dos professores, também os demais funcionários das escolas públicas e privadas do ensino básico poderão se vacinar. Também poderão realizar agendamento os trabalhadores da APAE, APADVG e os trabalhadores da Assistência Social vinculados ao CRAS, CREAS, Casas /Unidades de Acolhimento

Quem tomou a primeira dose da vacina Astrazeneca até dia 7 de maio, pode tomar a segunda dose na quinta-feira (22).