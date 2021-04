Nesta quinta-feira (1º), Curitiba irá imunizar com a primeira dose da vacina anticovid os idosos de 67 anos completos. Na terça-feira (30), a secretária da Saúde Marcia Huçulak chegou a dizer que não haveria mais vacinação da primeira dose, pois dependeria do envio de mais imunizantes pelo Ministério da Saúde. No entanto, nesta quarta-feira (31), a prefeitura informou que a imunização desse público será feita com parte do estoque de doses do cronograma da segunda aplicação já anunciado, que continua a ser cumprido nesta semana.

A continuidade da vacinação contra a covid-19 na cidade na próxima semana, primeira e segunda dose, depende do repasse de novo lote de imunizantes pelo governo federal.

A secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak, explica que o município seguirá as diretrizes nacionais contando que Ministério da Saúde cumpra o cronograma de entrega de vacinas.

“Estamos fazendo uma aposta de que teremos novas doses até segunda-feira, caso isso não aconteça estaremos comprometendo a aplicação das 2ª doses do calendário já anunciado”, disse.

Sem aglomerações

Para evitar aglomerações e longas esperas, a vacinação é feita por escalonamento de idade e mês de nascimento. Nesta quinta-feira (1º), serão vacinadas as pessoas com 67 anos completos nascidas entre 1º de janeiro e 30 junho, e no sábado (3), a imunização será para pessoas com 67 anos completos nascidas entre 1º de julho e 31 de dezembro.

Vacinação no sábado

No sábado (3), serão 16 pontos de vacinação na cidade. O drive-thru da Paróquia Santo Antônio (Boa Vista) não irá funcionar e os moradores da região poderão buscar a imunização em pontos fixos.

Para os idosos com dificuldade de locomoção a opção será o drive-thru do Pavilhão da Cura (Barigui) e o Santuário Nossa Senhora do Carmo (Boqueirão). O horário de atendimento neste sábado será diferente: nos pontos fixos o atendimento será das 8h às 14h e nos drives será dás 9h às 14h.

O que fazer para vacinar?

Para idosos não é necessário agendamento, mas a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) orienta que façam o cadastro na plataforma Saúde Já para agilizar a imunização. O cadastro pode ser feito pelo site www.saudeja.curitiba.pr.gov.br ou pelo aplicativo do celular (que pode ser baixado nas lojas virtuais para Android e iOS).

Outra recomendação é para que os idosos estejam acompanhados. Eles devem apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência com endereço de Curitiba para quem não tiver cadastro na plataforma Saúde Já.

Cronograma da primeira dose

67 anos completos, nascidos entre 1º de janeiro e 30 junho: quinta-feira, 1º de abril

67 anos completos nascidas entre 1º de julho e 31 de dezembro: sábado, 3 de abril

Pontos de vacinação para idosos

LOCAIS FIXOS

De segunda-feira à quinta-feira, das 8h às 18h. Sábado (3), 8h às 14h.

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui

2 – Unidade de Saúde Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

3 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

4 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

5 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

6 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

7 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

8 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

9 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

10 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

11- US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

12 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira

13 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

14 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700

DRIVE-THRU

De segunda-feira à quinta-feira, das 8h30 às 16h30. Sábado (3), 9h às 14h (exceto o drive da Paróquia Santo Antônio).

1 – Pavilhão da Cura – Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – Estacionamento do Santuário Nossa Senhora do Carmo – Boqueirão (entrada pelo segundo portão do estacionamento, pela Rua Frederico Maurer)

3 – Paróquia Santo Antônio – Boa Vista (entrada única pela Rua Geraldo Gustavo Oscar Mueller). Não funcionará no próximo sábado (3).