A Rodoviária de Curitiba prevê pelo menos 23 mil embarques no feriado prolongado de Tiradentes, 30% mais do que em dias normais. O movimento deve se concentrar na quarta-feira (20), quando são esperados 13 mil passageiros, e na quinta (21), com dez mil embarques.

O Interior do Paraná é o principal destino das viagens, com 40% de participação; seguido pelo Litoral do Estado (22%); Santa Catarina (18%); São Paulo (12%); Rio Grande do Sul (3%) e outros (3%).

“Desde 2017 o feriado de Tiradentes não era prolongado. Com a melhora do cenário da pandemia, a flexibilização do uso de máscara e as pessoas voltando a viajar, acreditamos que o movimento vai ficar muito próximo do que verificamos em 2017, quando tivemos 23,3 mil embarques”, prevê Élcio dos Anjos, administrador da Rodoviária.

Durante o feriado, haverá reforço para o atendimento com operações de agentes de trânsito nas áreas internas, bem como nos acessos ao terminal rodoviário, e aumento no efetivo da Guarda Municipal.

Páscoa

O movimento de passageiros vem crescendo e aos poucos voltando ao normal. No último feriado de Páscoa, o número de embarques e desembarques na Rodoviária de Curitiba superou o esperado e totalizou 56 mil – 150% a mais que os 22.400 registrados no mesmo período do ano passado.

