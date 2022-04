A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba divulga o cronograma da vacinação contra a covid-19 para a próxima sexta-feira (22). Mais de 25 mil pessoas são esperadas para receber a vacina.

Nesta semana, houve mudança nos locais de atendimento. Desde esta terça-feira (19), os convocados para receber a terceira e a segunda dose anticovid e o público da repescagem são atendidos em nove unidades de saúde específicas (lista abaixo). As crianças de até 11 anos também podem se imunizar contra a covid-19 na Unidade de Saúde Mãe Curitibana, no bairro São Francisco.

>> Curitiba amplia pontos de vacinação simultânea contra gripe e covid-19. Saiba onde ser vacinado!

>> Conta de luz da Copel deve ficar até 20% mais barata sem bandeira de escassez

Já os idosos convocados para receber simultaneamente a vacina contra gripe e a quarta dose anticovid são atendidos em 106 unidades de saúde.

A vacinação acontece das 8h às 17h e os locais podem ser consultados no site Imuniza Já Curitiba.

No site também está disponível a relação de documentos necessários para grupos específicos, além de documento com foto e CPF (e o comprovante de residência, no caso de primeira dose).

Consulte o Saúde Já

A SMS recomenda consultar as datas da aplicação das doses no Aplicativo Saúde Já. Quem está aguardando a segunda dose deve consultar a data na carteira de vacinação digital no campo “próximas vacinas”.

Para as doses de reforço (terceira e quarta) a convocação é feita por mensagem – a data não aparece como agendada na carteira de vacinação no campo “próximas vacinas”, é preciso consultar as “mensagens recebidas”.

Para quem está em dúvida sobre intervalos e como saber se já pode receber a dose de reforço, a Prefeitura apresenta orientações neste link.

Segundo reforço (quarta dose)

Em Curitiba, além das pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais, estão sendo convocadas para receber quarta dose anticovid pessoas acima de 60 anos. A convocação está acontecendo por ano de nascimento, com prioridade para as pessoas de mais idade. Na sexta-feira (22/4), serão atendidas as pessoas nascidas até 1953.

Cronograma de vacinação para 22 de abril

Vacinação Infantil

1ª dose

Repescagem de crianças de 5 a 11 anos com ou sem comorbidades



2ª dose (crianças de 5 a 11 anos)

– Para quem recebeu Pfizer:

• Sexta-feira (22/4): vacinadas com 1ª dose de Pfizer até 25/2

– Para quem recebeu Coronavac:

• Sexta-feira (22/4): vacinadas com 1ª dose de Pfizer até 25/3

Pessoas com 12 anos ou mais

1ª dose

– Repescagem para pessoas com 12 anos completos ou mais



2ª dose

– Repescagem para pessoas que perderam a data da aplicação da 2ª dose agendada no Aplicativo Saúde Já

– Para quem recebeu Pfizer:

• Sexta-feira (22/4): vacinados com 1ª dose até 1º/4

– Para quem recebeu Coronavac:

• Sexta-feira (22/4): vacinados com 1ª dose de Coronavac até 25/3

– Para quem recebeu Astrazeneca

• Sexta-feira (22/4): vacinados com 1ª dose até 23/3

– Reforço da dose única da Janssen (pessoas com 18 anos ou mais)

• Sexta-feira (22/4): vacinados com dose única até 25/2

Dose de reforço (terceira dose)

– Pessoas com 18 anos ou mais:

• Sexta-feira (22/4): repescagem vacinados com 2ª dose até 24/12

– Pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais:

Sexta-feira (22/4): pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam a 2ª dose até 25/2

Segundo reforço (quarta dose)

Pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais:

• Sexta-feira (22/4): vacinados com o 1º reforço até 23/12

Web Stories

Saúde mental Como acabar com o estresse no trabalho Além da Ilusão O espetáculo de Margô é censurado Pantanal Jove questiona Tadeu sobre Filó e José Leôncio Novidades! Filmes e séries que chegam à Netflix nesta semana