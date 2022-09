As equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente finalizaram, nesta semana, o plantio das primeiras 250 árvores do corredor de cerejeiras-do-japão da Avenida Sete de Setembro, entre o Batel e o Centro. As mudas já chegaram à Rua Nunes Machado e a previsão é de que o corredor seja concluído até dezembro, com o plantio de mais 250 exemplares até a Rua Tibagi, completando as 500 árvores anunciadas em junho deste ano.

De acordo com o diretor de Produção Vegetal da Secretaria do Meio Ambiente, José Roberto Roloff, o colorido deve começar a aparecer em três anos.

“Já temos outros três corredores semelhantes e com as mesmas funções na cidade, na Rua Padre Anchieta, Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, que é atração no outono curitibano, e mais recentemente nas avenidas João Gualberto e Paraná, que recebe três cores de ipês”, lembrou.

Além da beleza, reforça Roloff, as árvores dos corredores de ônibus ajudam a reduzir os ruídos do tráfego de veículos e na filtragem do ar. “Elas são nossas grandes aliadas no enfrentamento às mudanças climáticas”, completou.

Os corredores também reforçam o Desafio 100 Mil Árvores.

Comemoração

O início dos plantios marcou as comemorações do Mês do Meio Ambiente na cidade, em junho, com a presença do prefeito Rafael Greca e de representantes da comunidade japonesa na cidade.

O prefeito fez o plantio simbólico das primeiras cerejeiras junto ao cônsul-geral do Japão, Keiji Hamada, e ao presidente da Câmara do Comércio e Indústria Brasil – Japão do Paraná, Arata Hara, marcando também as celebrações de 40 anos de co-irmandade entre as cidades de Curitiba e Himeji.