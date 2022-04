Com mais de 95 mil pessoas convocadas para a vacinação contra influenza e o segundo reforço (quarta dose) contra a covid-19 nesta semana, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) ampliou o atendimento para 106 unidades de saúde.

“A nossa previsão é de vacinar cerca de 20 mil pessoas por dia. Para evitar filas os convocados devem buscar a vacina nas unidades de saúde mais próximas de casa. Há vacinas em todas as unidades, destacando que a US Mãe Curitibana atende apenas crianças”, explicou a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.

A vacinação está acontecendo por ano de nascimento. Nesta quarta-feira (27), poderão receber a vacina pessoas nascidas até 1959; na quinta-feira (28), serão atendidos os nascidos em 1961; e na sexta-feira (29), os nascidos até 1962.

O atendimento acontece das 8h às 17h e os endereços podem ser consultados no site Imuniza Já.

Vacinação simultânea

A vacinação dupla é para residentes em Curitiba. Para receber o segundo reforço anticovid (quarta dose), além de se encaixar na faixa etária convocada, é necessário ter atingido o intervalo mínimo de 120 dias desde a aplicação da terceira dose (primeiro reforço).

Aqueles que completaram a idade convocada, porém ainda não atingiram o intervalo recomendado, poderão buscar os pontos para receber apenas a vacina contra a gripe.

A aplicação das duas vacinas no mesmo dia segue orientação recente do Ministério da Saúde, que liberou, já no final de 2021, a aplicação simultânea.

Contra a gripe

A vacinação contra a gripe acontece anualmente para grupos prioritários. A vacina de 2022 serve para imunizar contra a variante H3N2 Darwin, que já causou surto no país no início desse ano, inclusive com registro de óbitos.

Devido ao potencial de mutação do vírus causador da gripe, a vacina contra influenza recebe atualização periódica, baseada no perfil do vírus que está circulando, por isso a importância de aderir a campanha.

Vacina anticovid para outros públicos

A repescagem para a terceira, segunda e primeira dose da vacina contra a covid-19 para todos os públicos continua sendo feita. Com menor demanda, esse atendimento está concentrado em nove unidades de saúde específicas. Crianças até 11 anos também podem ser atendidas na unidade Mãe Curitibana.

Vacina contra a gripe e quarta dose (segundo reforço) anticovid

• Quarta-feira (27/4): nascidos até 1959

• Quinta-feira (28/4): nascidos até 1961

• Sexta-feira (29/4) – nascidos até 1962