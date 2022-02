Um total de 30.108 candidatos realizaram neste domingo a prova do Vestibular 2021/2022 da Universidade Federal do Paraná. Por outro lado, 12.490 candidatos, de um total de 42.598 inscritos, não compareceram para fazer a prova – abstenção de 29,32%, bem menor que a do vestibular anterior, realizado em julho de 2021, que foi de 41,6%.

O gabarito provisório será divulgado nesta segunda-feira (14), no site do Núcleo de Concursos da UFPR. Os candidatos terão prazo até as 11h59 do dia 16 de fevereiro para apresentar eventuais questionamentos sobre o gabarito, o que deve ser feito em formulário específico no mesmo site.

+ Veja mais: O que diz o projeto de lei que quer descriminalizar pequenos furtos; dê sua opinião!

A prova foi aplicada em cinco cidades – Curitiba, Apucarana, Toledo, Palotina e Matinhos – e transcorreu em clima de tranquilidade. Em razão do trânsito carregado em algumas ruas em Curitiba, os portões de todos os 40 locais de prova foram fechados às 13h40, 10 minutos além do horário previsto.

Por causa da pandemia de Covid-19, pelo segundo ano consecutivo o vestibular da UFPR acontece em fase única, exceto para o curso de Música, que terá prova de conhecimentos específicos na segunda-feira, dia 14. A prova deste domingo foi composta de 60 questões objetivas e um texto dissertativo-argumentativo.

Os candidatos foram distribuídos em 2.914 turmas, das quais 30 de atendimento especial, estas com um total de 145 candidatos. Por causa das medidas de prevenção exigidas pela pandemia de Covid-19, a ocupação das salas de prova foi de apenas 70% da capacidade física.

+ Leia mais: Minoxidil, finasterida e dutasterida; qual é o melhor remédio pra calvície no Brasil

A data provável para divulgação do resultado do vestibular é 14 de março. Em entrevista à imprensa pouco antes do início da prova, o reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, lembrou que, pelo fato de o vestibular ocorrer em fase única, será necessário corrigir as redações de todos os candidatos (quando o processo é em duas fases, são corrigidas apenas as redações dos aprovados na primeira fase).

Este ano a UFPR oferta para o vestibular 5.340 vagas em 125 cursos de graduação. Metade das vagas é destinada para ampla concorrência e a outra metade, para candidatos que fizeram o ensino médio integralmente em escolas públicas. Dentro dessa parcela de vagas estão as cotas para pessoas de baixa renda, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.

A prova também será utilizada para seleção de candidatos para os cargos de Cadete Policial Militar e Cadete Bombeiro Militar da Polícia Militar do Estado do Paraná, processo seletivo com 70 vagas.