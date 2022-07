As ruas Fanny Bertoldi e Rogério Zara do Amaral, no Campo do Santana, são algumas das 40 vias da Regional Tatuquara, em Curitiba onde o asfalto está substituindo o saibro. O prefeito Rafael Greca esteve no local, nesta sexta-feira (22), para vistoriar o andamento da pavimentação. A ação se refere à sexta etapa do Programa Asfalto no Saibro, coordenada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop).

Feliz com a melhoria na Rua Fany Bertoldi, onde mora há 15 anos com a mulher e os dois filhos, Ubirajara Cordeiro agradeceu ao prefeito com um lanche. “Aqui está cada vez melhor”, disse o morador. Vizinha de Bira, como é conhecido o anfitrião de Greca, Leoni Wosny também está gostando da novidade. “Era muita pedra, pó e terra que os carros levantavam ao passar. Estou adorando o progresso”, disse Leoni, que vive no local há 19 anos.

Na esquina da rua de Bira e Leoni com a Rogério Zara do Amaral, o clima é de felicidade no comércio da família Prestes.

“Quando a gente alugou o imóvel para montar o nosso negócio, ninguém sabia que o asfalto ia passar bem na frente. Foi um presentão: com jeito de bairro chique, os clientes vão se sentir mais animados para entrar”, conta Cleidiana Alves Prestes, que há 1,5 mês montou no local um hortifrúti e uma loja de roupas usadas.

“O que vemos nos bairros Campo de Santana e Tatuquara é um exemplo do que a Prefeitura está fazendo, ao mesmo tempo, em toda a cidade. Aqui, em algumas vias, o trabalho vai saindo com a ajuda de recursos de emenda parlamentar”, disse Greca.

Melhorias chegando

No trecho inspecionado por Greca, o asfalto está sendo instalado ao longo dos 239 metros da Rua Fanny Bertoldi (entre as ruas Davenir Marques Viana e Maria Luzardi Bertoldi) e em 997 metros da Rogério Zara do Amaral (entre Aretuza Machado de Andrade e Marcos Bertoldi). A obra também prevê a instalação de guias e completa estrutura de drenagem.

Perto dali, Greca também vistoriou a implantação da rotatória na confluência das ruas Marcos Bertoldi, Dirce Rogal Tomazeli, Presidente João Goulart e Alda Bassetti Bertoldi. Pedida pela população por meio da consulta pública Fala Curitiba, a intervenção é necessária para disciplinar o tráfego. “Estamos trabalhando pelo progresso do rosto da cidade, que é um só”, observou Greca.

Comunidade atendida

“Estamos avançando em mais uma etapa do programa Asfalto no Saibro, concebido pelo prefeito Rafael Greca para requalificar as ruas da cidade e estender qualidade de vida para a população, com mais conforto para quem anda a pé, de carro ou de ônibus”, disse o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues.

Criado em 2019, na segunda gestão de Greca, o Asfalto no Saibro tem ações espalhadas por toda a cidade. Na Regional Tatuquara, a sexta etapa da ação está levando pavimentação de qualidade a mais de 30 quilômetros de ruas. Já são 20 quilômetros de obras concluídas, 7 quilômetros em andamento e outros 5 quilômetros previstos para começar em breve.

Onde houver antipó

A sexta etapa do programa é dividida em dez lotes, dos quais sete já estão com obras em andamento e três aguardam licitação.

No total, a nova fase beneficiará 91 ruas (algumas receberão obras em mais de um trecho) de 16 bairros da cidade que serão contemplados com 28 km de pavimento em asfalto e infraestrutura de drenagem.

O investimento será de R$ 37,6 milhões. Os sete primeiros lotes iniciados desta etapa somam 63 intervenções que vão garantir a requalificação de 61 ruas em dez bairros (21 km de asfalto).

Acompanharam a vistoria o vereador Beto Moraes e o administrador regional do Tatuquara, Marcelo Ferraz César.